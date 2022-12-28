Общество

«Сбер» начал устанавливать «Сбербанк Онлайн» на устройства Apple в своих отделениях

Сбербанк начал устанавливать свое мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» на устройства Apple в отделениях по всей стране, сообщил в интервью ТАСС первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев.

«Для пользователей телефонов на базе iOS действительно есть определенные сложности, о которых вы знаете. Но мы нашли решение и сейчас его внедряем. Теперь приложение на устройства Apple можно установить в отделениях Сбербанка. Сейчас почти 5 тыс. офисов по всей стране выполняют такую функцию. Вы просто приходите с устройством, и мы вам на него устанавливаем приложение. Также мы доработали нашу веб-версию и будем ее развивать», — рассказал он.

В апреле этого года приложение «Сбербанк онлайн» стало недоступно для скачивания и обновления в App Store на платформе iOS. Тогда в банке это объяснили западными санкциями. 10 октября в App Store вновь появилось приложение для банковских операций СБОЛ. Ранее Сбербанк рекомендовал клиентам установить именно такое приложение владельцам устройств Apple, на которых еще не установлен «Сбербанк онлайн».

В середине августа в App Store появилось приложение СБОЛ — агрегатор банковских приложений для российских пользователей от компании «Открытые ИТ-решения». С помощью него клиенты «Сбера» могли получить те же услуги и сервисы, что и через «Сбербанк онлайн». В App Store скачать СБОЛ можно было всего неделю, после чего оно было удалено из магазина. Банк не оставил попыток предоставления владельцам устройства Apple возможности скачать приложение, но очередная версия мобильного приложения банка вновь пропала из App Store в конце ноября.