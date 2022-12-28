Общество

Компенсацию педагогам за работу по подготовке и проведению ГИА скорректируют в Псковской области

Выплату педагогическим работникам компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования рассмотрели на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов. Об этом с заседания комитета, которое проходит сегодня, 28 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«15 минут необходимо для проверки домашней работы?» - спросил вице-спикер, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков

Врио председателя комитета по образованию Андрей Ермаков ответил, что эксперту оплачивается проверка за 15 минут. «Сегодня меняется формулировка. Может проверять долго, но оплачивается работа только за 15 минут», – пояснил он.

Представленный проект закона разработан в целях уточнения порядка определения общего объема субвенций на выплату педагогическим работникам компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, предоставляемых в соответствии с законом № 2066-ОЗ, в части изменения:

расчета норматива часовой оплаты труда педагогических работников;

расчета оплаты работы экспертов и председателей предметных комиссий основного и среднего общего образования в связи с изменением всех контрольных измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ);

объема работ в результате увеличения числа сдачи экзаменов учащимися 9-х классов.

Законодательный комитет принял решение рекомендовать областному Собранию принять законопроект в первом чтении на сессии 28 декабря.