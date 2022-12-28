Общество

Роспотребнадзор предупредил о серьезных осложнениях свиного гриппа

В России снижается заболеваемость гриппом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам главы ведомства, на сегодня показатель заболеваемости снизился на 7% по сравнению с прошлой неделей. Однако она предположила, что это может быть связано с низким процентом диагностирования заболевания из-за того, что россияне стали реже обращаться к врачам, сообщает RuNews24.

Попова предупредила, что при симптомах гриппа игнорировать их ни в коем случае нельзя и стоит обратиться за медицинской помощью, поскольку болезнь чревата осложнениями.

«Коварный грипп и осложнения дает очень серьезные, и может стремительно развиваться и вызывать очень серьезные состояния, и, конечно, он очень заразный» - подчеркнула Попова.