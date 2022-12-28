Борис Елкин: Ротация кадров в администрации Пскова будет продолжаться

Ротация кадров в администрации города Пскова будет продолжаться. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он напомнил, что за полтора года в городской администрации уже сменились многие кадры. «Много людей поменялось. Ротация есть, и я считаю, что это хорошо. И думаю, что ротация будет продолжаться», - добавил градоначальник.
Оценивая итоги года в целом, Борис Елкин отметил, что он был непростым. Сотрудникам администрации города пришлось справляться со многими вызовами, с чем, по мнению главы Пскова, им удалось справиться вполне неплохо.
«Есть ещё просадки, назовем их так, в некоторых направлениях, но, действительно, я считаю, что команда достаточно хорошая, достаточно сплочённая, и она показывает хорошие результаты», - выразил мнение Борис Елкин.