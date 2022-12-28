Общество

Борис Елкин: Ротация кадров в администрации Пскова будет продолжаться

Ротация кадров в администрации города Пскова будет продолжаться. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Есть люди, которые отработали, я считаю, на "пять с плюсом", есть, которые стремятся к "пятёрке". Есть, которые работали на "двойку", к сожалению», - сказал Борис Елкин, оценивая работу сотрудников администрации Пскова в 2022 году.

Он напомнил, что за полтора года в городской администрации уже сменились многие кадры. «Много людей поменялось. Ротация есть, и я считаю, что это хорошо. И думаю, что ротация будет продолжаться», - добавил градоначальник.

Оценивая итоги года в целом, Борис Елкин отметил, что он был непростым. Сотрудникам администрации города пришлось справляться со многими вызовами, с чем, по мнению главы Пскова, им удалось справиться вполне неплохо.

«Есть ещё просадки, назовем их так, в некоторых направлениях, но, действительно, я считаю, что команда достаточно хорошая, достаточно сплочённая, и она показывает хорошие результаты», - выразил мнение Борис Елкин.