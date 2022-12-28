Общество

Не создавать «богатый стол» без причин на Новый год призвала псковичей экоактивистка

Готовить из расчета количества человек и не создавать «богатый стол» без причин на Новый год призвала основательница проекта «Поменяйся! Подари вещам вторую жизнь» в Пскове, директор АНО «Экомир» Олеся Алексеева в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Готовить нужно из расчета количества человек и предпочтений гостей. Некоторые из своего чувства гостеприимства хотят сделать «богатый стол», но можно обойтись и без всего этого, если узнать кто и что предпочитает. Зачем готовить другие салаты, если все любят крабовый? Это проблема пищевых отходов, и она тоже глобальная», – рассказала Олеся Алексеева.

Она уточнила, что нередко значение здесь имеют и пищевые привычки, который россияне получают еще из детства.