Общество

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с главой Пскова Борисом Елкиным

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - глава города Пскова Борис Елкин.

Вместе с ведущим Константином Калиниченко он подведет итоги уходящего года. Как он сложился для Пскова, как сработала городская администрация в плане решения основных задач жизнедеятельности города, что сделано по дорожным ремонтам, как Псков подготовился к новогодним праздникам в ситуации, когда массовые гуляния решено не проводить, каковы приоритеты городского бюджета на следующий год?