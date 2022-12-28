Общество

Двух породистых собак не пропустили через границу РФ в Псковской области

Двух породистых собак не пропустили через границу РФ в МАПП «Шумилкино» в Печорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального таможенного управления Россельхознадзора.

Собаки перевозились в автотранспортных средствах: одна - из Германии в Москву, а другая – из Пскова в Эстонию. Инспекторы ведомства обнаружили, что в ветеринарном паспорте собаки породы бивер-йоркширский терьер отсутствуют сведения о вакцинации против бешенства, проведенной в течение 12 месяцев, предшествующих ввозу животного.

При вывозе второй собаки обнаружили невыполнение требований регламента Европейского парламента и Совета № 576/2013 от 12 июня 2013 по некоммерческому перемещению домашних животных. У собаки породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель отсутствовал ветеринарный сертификат, гарантирующий выполнение ветеринарных требований ЕС.

Ввоз и вывоз собак был запрещен, оформлены декларация и акт о возврате животных.