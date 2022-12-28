Выплаты педагогам за работу на ГИА обсудил социальный комитет регионального парламента

Комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов рассмотрел законопроект «О наделении органов местного самоуправления Псковской области отдельными государственными полномочиями по выплате педагогическим работникам компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования». Об этом с заседания комитета, которое проходит сегодня, 28 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Депутат Елена Даньшова («Единая Россия») отметила, что работа в качестве эксперта – серьезная и колоссальная работа. «Изменится ли расчет в денежном эквиваленте?» – спросила она.
Врио председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков ответил, что основания для расчета раньше были другими. «Раньше учитывали по педагогическим категориям. Суть в том, что оплату за час увеличат - свыше 200 рублей. Раньше был норматив четыре работы за час. Теперь его нет. Соответственно, может проверять дольше, никто не гонит в норматив, но оплата за одну проверку материала будет выплачиваться за первые 15 минут работы с ним», – пояснил Андрей Ермаков.
Представленный проект закона разработан в целях уточнения порядка определения общего объема субвенций на выплату педагогическим работникам компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, предоставляемых в соответствии с законом № 2066-ОЗ, в части изменения:
Социальный комитет принял решение рекомендовать областному Собранию принять законопроект в первом чтении на сессии 28 декабря