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Общество

Выплаты педагогам за работу на ГИА обсудил социальный комитет регионального парламента

28.12.2022 13:32|ПсковКомментариев: 0

Комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов рассмотрел законопроект «О наделении органов местного самоуправления Псковской области отдельными государственными полномочиями по выплате педагогическим работникам компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования». Об этом с заседания комитета, которое проходит сегодня, 28 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Депутат Елена Даньшова («Единая Россия») отметила, что работа в качестве эксперта – серьезная и колоссальная работа.  «Изменится ли расчет в денежном эквиваленте?» – спросила она.

Врио председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков ответил, что основания для расчета раньше были другими. «Раньше учитывали по педагогическим категориям. Суть в том, что оплату за час увеличат - свыше 200 рублей. Раньше был норматив четыре работы за час. Теперь его нет. Соответственно, может проверять дольше, никто не гонит в норматив, но оплата за одну проверку материала будет выплачиваться за первые 15 минут работы с ним», – пояснил Андрей Ермаков. 

Представленный проект закона разработан в целях уточнения порядка определения общего объема субвенций на выплату педагогическим работникам компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, предоставляемых в соответствии с законом № 2066-ОЗ, в части изменения:

  • расчета норматива часовой оплаты труда педагогических работников;
  • расчета оплаты работы экспертов и председателей предметных комиссий основного и среднего общего образования в связи с изменением всех контрольных измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ);
  • объема работ в результате увеличения числа сдачи экзаменов учащимися 9-х классов.

Социальный комитет принял решение рекомендовать областному Собранию принять законопроект в первом чтении на сессии 28 декабря

Источник: Псковская Лента Новостей
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