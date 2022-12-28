Ученики Псковского технического лицея переезжают в обновлённое здание

Занятие в обновлённом здании Псковского технического лицея начнутся после Нового года. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Ранее сообщалось, что подрядчик устранит замечания по капремонту Псковского технического лицея до конца 2022 года.
Напомним, 8 ноября ремонтные работы в Псковском техническом лицее проверил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Летом ремонт Псковского технического лицея планировали завершить до конца календарного года.