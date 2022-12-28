Общество

Ученики Псковского технического лицея переезжают в обновлённое здание

Занятие в обновлённом здании Псковского технического лицея начнутся после Нового года. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«На зимних каникулах они (коллектив школы - ред.) будут переезжать обратно к себе. Уже коробки пакуют, и с нового года они выходят уже в своё старое историческое здание Псковского технического лицея», - сказал Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что подрядчик устранит замечания по капремонту Псковского технического лицея до конца 2022 года.

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Напомним, 8 ноября ремонтные работы в Псковском техническом лицее проверил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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Летом ремонт Псковского технического лицея планировали завершить до конца календарного года.