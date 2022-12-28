Общество

Владимир Кузь отреагировал на жалобу об освещении горы Соколихи

Автор обращения на сайте губернатора Псковской области, которая просила включить фонари у монумента в память о Ледовом побоище в Псковском районе, скорее всего перепутала их с камерами видеонаблюдения. Такое предположение озвучил депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь.

«Я связался по данному вопросу с Святославом Колинко (первым заместителем главы администрации Псковского района - ред.). Он сообщил, что жители, скорее всего, перепутали фонари с камерами видеонаблюдения, они установлены там на столбах», - сказал Владимир Кузь в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Депутат добавил, что никаких других предложений по вопросу освещения территории у монумента пока нет.

Ранее сообщалось, что на сайте главы региона появилось обращение от местной жительницы, которая выступила от лица родителей детей, посещающих секцию биатлона в городе Пскове. Она отметила, что тренировки проводят на поле у монумента в память о Ледовом побоище.

«Ветераны лыжного спорта организовали трассу своими силами с разрешения администрации города Пскова. На данной трассе занимаются и дети из секции биатлона в полной темноте с налобными фонариками, так как световой день в зимнее время года очень короткий. Просим рассмотреть возможность подключения уже существующих фонарей, находящиеся на световых опорах в непосредственной близости к участку лыжной трассы», - написала женщина.

На обращение ответил глава Пскова Борис Елкин. Он отметил, что вопрос подключения фонарей находится в зоне ответственности администрации Псковского района, а со своей стороны назвал места для занятий лыжным спортом в городе Пскове и анонсировал планы властей обустроить трассу для лыжных гонок в Корытовском лесу.