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Общество

Диетолог предупредила об опасности холодца для некоторых людей

28.12.2022 21:39|ПсковКомментариев: 0

Врач-диетолог Анжелика Дюваль предупредила об опасности холодца для некоторых людей. Специалист порекомендовала воздержаться от употребления блюда при подагре.

«Из-за высокого содержания пуринов в ингредиентах таких блюд, как холодец, студень, заливное, они запрещены при подагре», — цитирует специалиста «Москва 24».

Также врач призвала не есть холодец при наличии панкреатита, чтобы не усугублять заболевание. Кроме того, данное блюдо нельзя есть при мочекаменной болезни. «Это тоже связано с пуринами. Они провоцируют кристаллизацию, камнеобразование», — подчеркнула она.

По словам Дюваль, тем, у кого нет противопоказаний, холодец следует употреблять вместе с острыми специями и соусами, чтобы улучшить его переваривание. Также она посоветовала снизить калорийность этого блюда. Специалист предложила заменить свинину на говядину или рыбу. «Самым полезным вариантом является блюдо из рыбы. Здесь мы получаем дополнительную пользу за счет того, что рыбий коллаген быстрее и лучше усваивается», — добавила она.

Теги: #здоровое питание
Источник: Псковская Лента Новостей
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