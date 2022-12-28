Общество

Умер журналист Владимир Лусканов

Журналист Владимир Лусканов умер в возрасте 67 лет. Об этом в среду, 28 декабря, сообщили в пресс-службе телеканала «Россия-Культура».

«Сегодня ночью ушел из жизни наш коллега, руководитель информационной службы телеканала "Культура" Владимир Лусканов», — говорится в пресс-релизе.

Причины смерти не уточняются. Прощание с журналистом пройдет на Троекуровском кладбище 30 декабря в 13:00.

Лусканов возглавлял дирекцию информационных программ телеканала «Россия-Культура» с 2013 года. До этого с 2001 года он занимал должность исполнительного продюсера в программе «Вести-Москва». Также Лусканов был одним из основателей службы информации НТВ.