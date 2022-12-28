Общество

Российские интернет-магазины снимают с продажи игрушки «Хагги Вагги»

Российские интернет-магазины и маркетплейсы снимают с продажи детские игрушки «Хагги Вагги» после того, как в них было обнаружено опасное химическое вещество, сообщает Роскачество.

В декабре эта организация объявила результаты своего исследования, которое показало, что 89% анализируемых образцов имели превышения по содержанию фенола, а также то, что те не обладают сертификатами соответствия, пишет «РИА Новости».

«Крупные российские маркетплейсы, такие как Ozon, Wildberries, "Яндекс Маркет" и "СберМегаМаркет" удалили карточки товаров с игрушками "Хагги Вагги", страницы и ссылки с предложениями недобросовестных продавцов пропали из каталогов сайтов. Интернет-магазины "Азбука детства" и Elmers-mama вывели игрушки из ассортимента, товары скрыты на сайте и не допускаются к продаже», - говорится в сообщении.

В Роскачестве также отметили, что Elmers-mama рассматривает вопрос по изменению показателей качества при приемке продукции, а «Детский мир» запросил у производителей результаты повторных испытаний - без такого подтверждения новые поставки будут блокироваться.