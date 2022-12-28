Общество

Псковские волонтеры собрали детские игрушки для новогодних подарков детям

В преддверии Нового года депутат Псковской городской Думы, активист волонтерского центра «единой России» Наталья Юрченко передала заместителю начальника отдела семьи, опеки и попечительства территориального отдела города Пскова комитета по социальной защите Псковской области Ирине Федоровой игрушки для подготовки новогодних подарков псковским детям, находящимся в сложной жизненной ситуации, а также детям из семей жителей Донбасса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

«Хотим, чтобы Дед Мороз побывал у всех детей нашего города. Сотрудники социальной защиты делают большое доброе дело. Желаем в Новом году каждому малышу Новогоднее Чудо и хорошее настроение», - отметила Наталья Юрченко.

Игрушечные машины и куклы, мягкие игрушки и настольные игры, раскраски и фломастеры ждут своих маленьких хозяев и хозяюшек. По словам Ирины Федоровой «Единая Россия» не в первый раз организует сбор игрушек.

«Собранные игрушки сформируем в подарки, которые в ближайшее время будут вручены детям. Мы благодарны всем, кто хочет подарить праздник для наших детей», - сообщила Ирина Федорова.

Псковское городское местное отделение партии благодарит всех неравнодушных людей, которые приняли участие в акции «Подари праздник», в частности, МБОУ «СОШ №2», МБОУ «СОШ №3» МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10», МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей», МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс», МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия», ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» и коллектив ООО «Современные кабельные технологии».