Общество

Полицейские и представители коренных народов России записали новогоднее поздравление

2022 год был посвящен культурному наследию народов Российской Федерации. Сотрудники полиции совместно с представителями малых народностей подготовили поздравительный новогодний видеоролик с пожеланиями благополучия и счастья в 2023 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На территории России проживает около 47 коренных малочисленных народов, каждый из которых представляет самобытную культуру, язык, обычаи, уникальные ремесла и промыслы.

В регионах страны прошли мероприятия, направленные на популяризацию народного искусства, сохранение традиций, памятников истории и этнокультурного многообразия народов и этнических общностей Российской Федерации.

Многие из представителей коренных народностей проходят службу в системе МВД России. Каковы бы ни были различия между ними, сколько бы часовых поясов и километров не разделяло их, они объединены профессиональным отношением к делу, любовью к Родине, преемственностью поколений.