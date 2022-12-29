Общество

Подругу по Артеку ищет россиянка в Псковской области

Лидию Трофимову 1959 года рождения ищет подруга Татьяна в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы отдыхали в Артеке в 1972 году, потом переписывались. Я приезжала в гости в Ленинград, в то время Лида училась в институте имени Бонч-Бруевича. Проживала по улице Омской, номер дома не помню точно, возможно, 10. Потом связь прервалась», - указала она в своем обращении в адрес проекта.

Географией поиска заявительница определила Санкт-Петербург, Ленинградскую и Псковскую области.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемых, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1801303.