Общество

Меньше трети россиян знают, как поймать праздничное настроение перед Новым годом

Каждый второй встречает 2023 год без настроения и не скрывает этого. Праздничное настроение в преддверии Нового года есть у 28% россиян. 10% имитируют радость, чтобы не расстраивать близких. Каждый второй — без настроения и не пытается это скрыть. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob,

Среди мужчин больше тех, кто отказывается прятать свои чувства, чем среди женщин. За год соотношение россиян, провожающих старый год с настроением и без, практически не изменилось.

Чем моложе респонденты, тем больше среди них тех, кто радуется грядущему празднику (22% среди россиян старше 45 лет и 43% среди молодежи до 24 лет).

Россияне поделились рецептом создания праздничной атмосферы: «Чтобы было настроение, его надо создавать! Украсьте свой дом, купите подарок (себе или кому-нибудь), поставьте новогоднюю музыку или фильм, поешьте мандаринов».