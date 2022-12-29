Общество

Минпросвещения утвердило федеральную программу дошкольного образования

Минпросвещения России утвердило единую федеральную программу дошкольного образования, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемую федеральную образовательную программу дошкольного образования», - приводит текст документа РИА Новости.

Отмечается, что федеральная программа для дошкольников позволит создать единое федеральное образовательное пространство. Помимо этого она определяет единые для РФ объем и содержание дошкольного образования.