Общество

Маркетолог перечислил универсальные подарки для коллег и родственников

Директор по маркетингу сервиса «Пакет» Х5 Group Антон Афанасьев рассказал, что при выборе бюджетных и универсальных подарков для коллег и родственников на Новый год стоит обратить внимание на чайный или кофейный набор, букет цветов и сертификат в магазин.

По его словам, самым универсальным и безошибочным подарком является сертификат. Им можно порадовать не только близких, но и людей, с которыми приходится общаться время от времени, сообщает РИА Новости.

«Вы можете самостоятельно определить номинал карты в зависимости от своего желания и материальных возможностей», — подчеркнул Афанасьев.

Он добавил, что «бессмертной классикой» в выборе сертификатов являются подарочные карты в магазины парфюмерии и косметики. Эксперт предложил не ограничиваться только этими вариантами и обратить внимание на сертификаты в магазин одежды и даже продуктовый.