Общество

Дерматолог рассказала, кому нельзя пользоваться патчами для лица

Использование патчей для лица противопоказано людям с чувствительной кожей. Об этом рассказала главный дерматолог сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» Мария Журавлева.

«Будьте осторожны: если вы обладатель чувствительной кожи, склонной к покраснению и раздражению, то наличие пленки на лице может способствовать обострению или ухудшению кожного процесса», — приводит слова Журавлевой «Газета.Ru».

Эксперт отметила, что тем, кто хорошо переносит патчи и любит их «легкий охлаждающий эффект», можно спокойно пользоваться этими средствами, поскольку «это безвредно». Однако не стоит верить обещаниям маркетологов, утверждающих, что эффект от использования патчей сравним с результатом инъекционных косметических процедур.

«Даже если производитель "гарантирует", не верьте, — ни одно наносимое наружно вещество не сможет проникнуть так глубоко, как это делает игла, доставляющая активные вещества в глубокие слои кожи», — предупредила дерматолог.

Врач отметила, что положительный эффект от применения патчей все же есть — он достигается путем окклюзии.

«Этот метод усиления действия лекарственных веществ используется в дерматологии давно. Пациенты с псориазом расскажут, что мази часто наносят под пленку, что способствует их более глубокому проникновению. С патчами — та же история. Активный ингредиент проникает глубже, если сверху — плотно прилегающая пленочка, препятствующая его испарению», — объяснила Мария Журавлева.

Цвет средства при этом значения не имеет — разнообразие видов патчей Мария Журавлева считает «гламурным маркетологическим блеском».