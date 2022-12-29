Общество

Педиатр посоветовал укладывать школьников спать в Новый год до часа ночи

Детям школьного возраста не рекомендуется оставаться на празднике дольше, чем один час после полуночи, а для детей младше 6 лет лучше перенести праздник на 1 января, сообщил главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главврач детской горбольницы имени З. А. Башляевой Исмаил Османов.

«Здоровым детям школьного возраста не рекомендуется оставаться на празднике дольше, чем один час после полуночи. Следите за состоянием и поведением ребенка. Как только поймете, что ребенок переутомлен, отправляйте спать. Один день, конечно, не выбьет слишком сильно ребенка из режима, поэтому восстановить его будет не так уж сложно, но в остальные праздничные дни нарушений режима уже быть не должно», - приводит слова Османова РИА Новости.

Также он рассказал, что детям младше 5-6 лет крайне не рекомендуется нарушать режим сна, несмотря на праздник. Лучше уложить ребенка спать в привычное время, это позволит избежать переутомления, сбоев в режиме сна и бодрствования, изменения в аппетите и поведении ребенка.

Османов пояснил, что уложить переутомленного ребенка спать гораздо труднее. По этой причине он советует заранее поговорить с малышом о том, что именно утром 1 января его будут ждать сюрпризы и подарки. Тогда он с удовольствием пойдет спать вовремя и проснется утром с хорошим настроением. А уже утром или днем 1 января можно пригласить в гости друзей с детьми и устроить праздник.

«Придумайте праздничный наряд, карнавальный костюм. Постарайтесь продумать заранее досуг для детей, придумайте интересные игры. Возраст старше 4-5 лет является оптимальным и для приглашения Деда Мороза. Детки помладше могут испугаться такой встречи», - рассказал Османов.

Также педиатр подчеркнул, что для того, чтобы ребенок настроился на сон после эмоционального перевозбуждения от праздника, ему необходимо организовать спокойное бодрствование. Он посоветовал исключить перед сном просмотры мультфильмов, использование гаджетов, активные игры. Вместо этого можно почитать ребенку сказки, поиграть с ним в настольные игры или порисовать.