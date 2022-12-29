Терапевт напомнила правила оказания первой помощи при обморожении

Обмороженные конечности, уши или нос лучше всего сначала промыть холодной водой и согревать постепенно, сообщила врач-терапевт Инна Бобыкина.
На сильное обморожение указывают онемение и боль в конечностях, если кожа на этих участках начинает краснеть — это тревожный симптом, отметила она. Согревать обморозившегося человека придется долго.
«Согревать нужно постепенно, можно вымыть прохладной комнатной водой, потом постепенно повышать температуру на градус в течение нескольких десятков минут. Если конечность потемнела, почернела, то обязательно к врачу, чтобы избежать омертвения и некроза», — приводит слова Бобыкиной News.ru.
Для профилактики обморожения необходимо использовать сухое тепло, надеть теплые варежки и обувь. Промокшую одежду лучше немедленно снять.