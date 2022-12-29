Общество

Психолог призвала родителей дольше поддерживать веру ребенка в Деда Мороза

Психолог Ирина Леонова призвала родителей как можно дольше поддерживать веру в Деда Мороза у детей.

По ее словам, если от ребенка поступит конкретный вопрос «Существует ли Дед Мороз?», то стоит учесть его возрастные особенности. Не стоит проводить серьезный разговор с пятилетним малышом по поводу существования Деда Мороза и Снегурочки. Очень хорошо, когда у ребенка есть ощущение волшебства, праздника, ожидание чуда, отметила психолог.

«Как психолог и мама я считаю, что важно поддерживать веру в чудо у ребенка настолько долго, насколько это возможно. Нет никакой нормы, согласно которой в определенном возрасте нужно вызывать его на разговор и разрушать его веру в волшебство», — пояснила специалист в беседе с «Мослентой».

Однако дети могут узнать печальную новость не от родителей, а, к примеру, от старших товарищей. Здесь уже родитель может действовать на свое усмотрение. Нужно выяснить, поверил ли ребенок в сказанное или нет, и от этого ответа отталкиваться. Если слова друзей не повлияли на его веру, то нужно согласиться с мнением малыша. А если ребенок поверил и расстроился, то необходимо поговорить с ним о его чувствах и поддержать его, продолжила Леонова.

«Если вы считаете, что ребенок не готов воспринять эту новость, то можно предложить ему съездить в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг и убедиться в его существовании. Но активно переубеждать малыша тоже не стоит, ведь так может возникнуть недоверие к вам», — рекомендовала психолог.