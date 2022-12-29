Общество

Продажу детям газовых баллончиков и зажигалок запретили в Псковской области

Продажу детям и подросткам товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, запретили в Псковской области. Такое решение приняли депутаты Псковского областного Собрания на сессии 29 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Законодательную инициативу подготовил парламентский комитет по труду и социальной политике по предложению уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области Наталии Соколовой.

«Необходимость введения ограничительных мер возникла из-за распространения в подростковой среде новой разновидности токсикомании, при которой состояние токсического опьянения достигается вдыханием углеводородных сжиженных газов», - пояснял ранее вице-спикер Собрания Игорь Дитрих, обратив внимание на опасные последствия для здоровья несовершеннолетних. Он отмечал, что летальных случаев в Псковской области не зарегистрировано, но примеры отравления с последующей госпитализацией известны.

Одновременно с установлением запрета на продажу несовершеннолетним газовых баллончиков и зажигалок, теперь предусмотрена административная ответственность за его нарушение.

Размер штрафа для граждан может составить от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 5 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей.