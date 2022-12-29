Общество

Полицейские обеспечили безопасность детей во время губернаторской елки

Сотрудники ОМВД России по Псковскому району обеспечили безопасность детей во время губернаторской елки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

27 и 28 декабря в Ледовом дворце прошло два представления. Праздник традиционно проводят в канун нового года для ребят из многодетных малообеспеченных семей. В этом году на него также приглашены дети мобилизованных граждан, военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, и дети беженцев. Ребята увидели ледовый спектакль «Отважная Герда» по мотивам произведения Ганса Андерсена «Снежная королева».

Чтобы праздник был безопасным, около 30 сотрудников полиции, а также представители народных дружин до и на протяжении всего мероприятия охраняли как само здание, так и близлежащую территорию. Кроме того, попасть в холл Ледового дворца можно было только через рамки металлоискателя.

Нарушений общественного порядка или попыток проноса запрещенных предметов не зафиксировано. На протяжении двух дней обстановка в Ледовом дворце была праздничной и комфортной. За 2 дня 4 представления посетили 6000 детей и родителей, добавили в пресс-службе.