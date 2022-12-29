Общество

«Союзмультфильм» готовит ответ «Гарри Поттеру» и «Властелину колец»

«Союзмультфильм» планирует выпустить ответ «Гарри Поттеру» и «Властелину колец» - экранизацию сказок «Малуша» Олега Роя и «Тайны Чароводья» Юлии Ивановой.

Создание мультфильма «Малуша» находится в стадии написания сценария. В центре сюжета - варяг Эрик, который оказывается на Руси, «встречает дитя земли Малушу, и после всех приключений понимает, что истинная сила - в добром сердце, а не в топоре», цитирует пресс-службе студии «Интерфакс».

Экранизация «Тайн Чароводья» - «это фактически наш ответ "Гарри Поттеру" и "Властелину колец", увлекательный и красивый мир с юными волшебницами Эльдой и Шани», сообщает студия. «Здесь также будет большое количество оригинальных персонажей и сюжетных линий», - сказали в пресс-службе.