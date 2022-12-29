Общество

Как избежать дефицита йода в организме, объяснил эндокринолог

Почти все жители России испытывают небольшой дефицит йода в организме. Об этом заявил врач-эндокринолог, хирург, онколог и кандидат медицинских наук Виктор Макарьин.

Йод необходим для нормальной работы щитовидной железы. При его недостатке у человека увеличивается щитовидная железа и возникают сбои в работе организма, в том числе гормональные, пишет RuNews24.

Диагностировать нехватку йода нужно, проведя анализ мочи под названием йодурия. Если дефицит доказан, стоит начать принимать специальные препараты. Также йод могут принимать беременные и дети, но если на приеме врач советует пропить йод, не сдавая анализ, это некорректно, считает специалист.

В остальных случаях, чтобы не допустить нехватку йода в организме, достаточно использовать в пищу йодированную соль, добавил врач.