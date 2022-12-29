Общество

Выплаты, тарифы, рост цен: что изменится для псковичей в 2023 году

С приближением нового года россияне с упоением начинают зачитываться гороскопами всех мастей и предсказаниями на следующий год. Однако есть то, что очевидно всем и без помощи гадалок с ясновидящими — каждый новый год несет с собой повышение цен.

2023 год не станет исключением. Некоторые продукты подорожают, а кроме того неясную динамику могут показать тарифы ЖКХ. Ну а каких изменений стоит ожидать в сфере зарплат, пенсий и пособий?

Заглянуть в будущее и разведать обстановку попробовал корреспондент «МК в Пскове». Подробности здесь>>>