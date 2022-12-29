Общество

До 4 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 30 декабря

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 30 декабря. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, в регионе пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью они будут умеренными, днём - небольшими.

Прогнозируется ветер южных направлений со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток будет находиться в диапазоне от -1 до +4 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

Ранее сообщалось, что месячная сумма осадков в январе в Псковской области ожидается в пределах 110-150% от нормы.