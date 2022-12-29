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Общество

Столетие со дня образования СССР исполняется 30 декабря

30.12.2022 06:58|ПсковКомментариев: 0

30 декабря 1922 года был создан Союз Советских Социалистических Республик (СССР). Начав с объединения четырёх республик, к 1956 году в состав СССР вошли пятнадцать: Российская СФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Узбекская ССР, Казахская ССР, Грузинская ССР, Азербайджанская ССР, Литовская ССР, Молдавская ССР, Латвийская ССР, Киргизская ССР, Таджикская ССР, Армянская ССР, Туркменская ССР, Эстонская ССР. Это было крупнейшее государство мира по площади, второе по экономической и военной мощи и третье — по численности населения. СССР занимал восточную половину Европы и северную треть Азии.

Как пишет calend.ru, в истории СССР есть всё: великолепные победы и огорчительные поражения, восторг уникальных достижений и страх репрессий. Страна занимала ведущее место в мире по запасам многих полезных ископаемых. СССР оказал огромное влияние на цивилизационные процессы и мировую историю. 

С 1913 по 1986 годы страна увеличила свое национальное богатство более чем в 50 раз, национальный доход в 94 раза. В 40 раз выросло количество студентов высших учебных заведений, почти в 50 раз – число врачей. Национальный доход СССР к 1986 году составлял 66% от аналогичного в США, промышленная продукция – 80%, сельское хозяйство – 85%. СССР занимал в мире лидирующее место.

Политические и экономические преобразования 1985-1991 годов всерьёз подорвали экономику и дестабилизировали жизнь в стране. Обострилось внутреннее политическое противостояние. Всё это привело к распаду Советского Союза.

8 декабря 1991 года в Беловежской пуще президент РСФСР Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич подписали Соглашение о распаде СССР. Через несколько дней, 25 декабря того же года, Михаил Горбачёв сложил с себя полномочия президента СССР. 26 декабря 1991 года СССР официально прекратил своё существование.

В Псковской области к столетию массовым тиражом выпустили газету «Псковская искра». Там дана история становления советской власти и основные итоги деятельности, показатели хозяйственной жизни СССР, в том числе и в Псковской области в годы советской власти.

Также объявлены конкурсы среди молодёжи, детей и взрослых. Кроме того, проведут торжественные собрания как в районах, так и в областном отделении КПРФ. Помимо этого, в регионе выпустят перекидной и карманный календари с символикой СССР, их также распространят среди населения. 

Теги: #СССР
Источник: Псковская Лента Новостей
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