Общество

Умер композитор Эдуард Артемьев

Советский и российский композитор, народный артист России Эдуард Артемьев скончался на 86-м году жизни.

«Да, умер», — сообщил ТАСС его сын Артемий Артемьев.

Накануне Артемьев-младший сообщил, что отец переведен в реанимационное отделение из-за возникших на фоне лечения от бактериальной пневмонии проблем.

Эдуард Артемьев родился 30 ноября 1937 года в Новосибирске. В 1955 году окончил Московское хоровое училище (ныне Академия хорового искусства им. В.С. Попова), в 1960 году — теоретико-композиторский факультет Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского по классу Юрия Шапорина и Николая Сидельникова.

Артемьев получил известность как создатель авангардистских композиций «Мозаика» (1967), «Двенадцать взглядов на мир» (1969), «Ода доброму вестнику» (1980), «Три взгляда на революцию» (1989), симфоний «Семь врат в мир Сатори» (1974) и «Пилигримы» (1982).

Артемьев удостоен званий «Народный артист России» (1999) и «Герой труда России» (2022), награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2013) и Александра Невского (2018). Мнократный лауреат Государственной премии РСФСР и России в области литературы и искусства, а также кинематографических премий «Ника», театральной премии «Золотая маска» и Премии имени Дмитрия Шостаковича.