Общество

Путин запретил на время спецоперации публиковать информацию о доходах

Президент России Владимир Путин в период специальной военной операции запретил размещать в интернете и давать СМИ информацию о доходах, которая должна публиковаться по закону о противодействии коррупции, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить, что в период проведения специальной военной операции... ж) размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера... и предоставление таких сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования не осуществляется», - цитирует указ РИА Новости.