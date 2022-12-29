Общество

Умер легендарный футболист Пеле

Легендарный футболист Пеле, страдавший от рака, умер. Бразилец был единственным в истории игроком, выигравшим три чемпионата мира, и разделил с Марадоной звание лучшего футболиста XX века по версии FIFA.

Он умер в возрасте 82 лет, сообщает Forbes.ru со ссылкой на Associated Press, которое приводит слова его агента.

Пеле с конца ноября находился в больнице в Сан-Паулу. Его госпитализировали для лечения респираторной инфекции, усугубленной COVID-19. Ему также требовалась корректировка терапии онкологического заболевания. В 2021 году экс-бомбардир сборной Бразилии перенес операцию по удалению опухоли толстой кишки и с тех пор регулярно проходил лечение .

В начале декабря бразильская газета Folha de S.Paulo сообщила, что химиотерапия больше не помогает Пеле и его перевели на паллиативную помощь. Клиника и семья бывшего футболиста это опровергли. Но 22 декабря врачи сообщили об ухудшении состояния Пеле — рак прогрессировал, бывшему футболисту требовалось повышенное внимание в связи с почечной и сердечной дисфункцией. Семья Пеле сообщила, что ему придется провести в больнице Рождество.

Пеле (настоящее имя Эдсон Арантис ду Насименту) — единственный в истории футболист, выигравший в составе сборной три чемпионата мира (в 1958, 1962, 1970 годах). За свою карьеру он сыграл за Бразилию 92 матча и забил 77 голов. Пеле удерживал рекорд по забитым мячам за сборную до недавнего чемпионата мира в Катаре, где его достижение повторил Неймар. В 2000 году FIFA назвала Пеле и аргентинца Диего Марадону лучшими футболистами XX века.