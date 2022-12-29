Общество

В России хотят усилить контроль над пищевыми добавками

Рынок биологически активных добавок в России стремительно растет. По данным исследования, проведенного маркетинговым агентством DSM Group, только в первом квартале 2022 года спрос на БАДы в аптеках увеличился на 19,5% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Россияне потратили на них более 29 миллиардов рублей. Но если в аптеки попадают только БАДы, прошедшие государственную регистрацию, то на интернет-площадках гарантий, что покупатель получит оригинальный сертифицированный продукт, а не контрафакт, нет. Как сегодня регулируют рынок пищевых добавок, решили разобраться в Совете Федерации.

Сегодня российский рынок изобилует самыми разнообразными БАДами, отметил член комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности, заслуженный врач Владимир Круглый. Многие россияне воспринимают их как лекарства. Однако на самом деле биологически активные добавки относятся к пищевым продуктам — они ничего не лечат, а лишь восполняют в организме дефицит тех или иных витаминов, микроэлементов и других веществ. Лекарства в России производят в соответствии с международными стандартами GMP, продолжил сенатор. Прежде чем оказаться на фармрынке, они проходят клинические исследования, где критерии контроля очень строгие. А производителям БАДов достаточно лишь доказать пищевую безопасность, пишет «Парламентская газета».

«Дело не в том, что БАДы не нужны, — ими очень многие пользуются. Проблема в том, что они недостаточно исследованы, — объяснил Владимир Круглый. — Если лекарства регламентируются строго, — из чего их изготавливают, из какой субстанции, — то производство БАДов вызывает вопросы. Как его сегодня контролируют, как проверяют, содержатся ли в пищевых добавках именно те вещества, которые заявлены, и в какой концентрации — все эти вопросы мы сегодня изучаем».

Есть вопросы и к рекламе БАДов, продолжил он. Закон о рекламе предусматривает, что она не должна создавать впечатление, будто биодобавка обладает лечебными свойствами. По действующим нормам на упаковке БАДа должно быть предупреждение, что она не является лекарственным средством. Однако для инструкции к продукту таких требований нет — некоторые производители указывают там ту информацию, которую им выгодно донести до потребителя.

Бывает, что недобросовестные производители идут и на другие уловки — выпускают добавки, маскирующиеся под лекарства, добавил сенатор. Ведь производство БАДов обходится гораздо дешевле. «Меняют в названии одну букву, делают похожую упаковку и вводят в заблуждение потребителей», — уточнил доктор.

Он также сообщил, что 2 марта комитет Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности проведет круглый стол совместно с комитетами по социальной политике и по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Он будет посвящен контролю БАДов и регулированию этой отрасли. На заседание пригласят экспертов Роспотребнадзора, представителей профессионального сообщества и участников рынка.

«Мне кажется, в нашем законодательстве в отношении БАДов много чего упущено. Есть много вопросов, на которые мы хотим ответить и выйти с законодательными инициативами, чтобы эту сферу отрегулировать. В весеннюю сессию мы обязательно будем этим заниматься», — пообещал парламентарий.

Для защиты рынка от некачественных БАДов используется процедура государственной регистрации, которую проводит Роспотребнадзор. Она предусматривает экспертизу и проверку на безопасность. Незарегистрированные БАДы могут быть опасны ввиду неизвестного состава. К примеру, в них могут содержаться запрещенные в России или странах ЕАЭС вещества.

Так, по данным Центра стратегических разработок, в российской онлайн-продаже обнаружили около 10 тысяч наименований БАДов, не соответствующих установленным для них требованиям, а это около трети рынка. При этом лидерами по числу опасных добавок стали как специализированные сайты, так и крупные маркетплейсы, где выявили особенно большое количество нарушений. Исследователи заявили, что в 2022 году доля опасной продукции возросла на 40 процентов по сравнению с показателями прошлого года. Исследование проводили во второй половине 2021 года и апреле-мае 2022 года.

Требования к производству и обороту биологически активных добавок на территории России установлены федеральным законом о качестве и безопасности пищевых продуктов и техническими регламентами Таможенного союза, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. Согласно договору о Евразийском экономическом союзе, эту продукцию выпускают в обращение при условии, что она прошла необходимые процедуры оценки соответствия — государственную регистрацию. Ее проводят вне зависимости от страны-производителя. Сведения о госрегистрации специализированной пищевой продукции, в том числе БАДов, вносят в Единый реестр. Это общий информационный ресурс, который формируют на основе информационного взаимодействия государств — членов ЕАЭС и Евразийской экономической комиссии. Такая информация общедоступна, ее размещают на обновляемом специализированном поисковом сервере в интернете, напомнили в пресс-службе ведомства.

Между тем в России с мая 2021 года проводят эксперимент по маркировке биодобавок. Цифровая маркировка — это средство против оборота незаконной продукции, которое позволяет проследить весь путь от производителя к месту реализации.

По данным исследования, которое провели эксперты Высшей школы экономики, доля незаконного оборота биодобавок в России составляет почти 60%, рассказали в пресс-службе Центра развития перспективных технологий. На рынке присутствует множество недобросовестных игроков, которые не прошли лицензирование и сертификацию и занимаются розничным импортом БАДов из-за рубежа. Чтобы изменить ситуацию, в России планируют ввести цифровую маркировку БАДов. Благодаря этому, по подсчетам ВШЭ, доходы легальных производителей вырастут до 2,2 миллиарда рублей в год, так как с рынка уйдет контрафакт. Еще около 700 миллионов составят дополнительные поступления в бюджет.

Эксперимент по маркировке БАДов планируют завершить в феврале 2023 года. В нем уже участвуют свыше четырех тысяч компаний. Им выдали более 33 миллионов кодов, из них 4,2 миллиона уже нанесли на товары. В эксперименте также активно участвуют импортеры: Queisser Pharma, «Доктор Реддис», «Мастер Спорта», «Левел 99» уже маркируют свою продукцию на таможенных складах. Ряд крупных складов готов тестировать процесс маркировки с участниками бесплатно.

«Таким образом, рынок еще до начала обязательной маркировки начинает наполняться маркированными товарами, которые потребитель может приобрести в розничных точках и аптеках», — подчеркнули в пресс-службе ЦРПТ. Кроме того, проведен успешный эксперимент с маркетплейсом Ozon — на этой площадке тоже можно приобрести промаркированные биоактивные добавки, заключили в центре.