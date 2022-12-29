Общество

Псковская область заняла второе место на всероссийском конкурсе «Лучшая практика ТОС»

Псковская область заняла второе место в номинации «Лучший субъект РФ по поддержке ТОС» четвертого всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС» 2022 года. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

Опыт работы региона получил высокую оценку экспертов конкурса, заметил глава региона.

Так, ТОС «Платишино» Красногородского района стало победителем в номинации «Местные художественные промыслы, культурные инициативы, развитие туризма». В отремонтированном сельском клубе появились выставочные помещения и заработали кружки, которые приобщают детей к истории, традициям, культуре и народным промыслам.

ТОС «Родной исток» Островского района заняло четвертое место в номинации «Благоустройство и экология». ТОС возрождает усадебный парк Лореров-Розенов в деревне Гораи. Это единственный в области сохранившийся парк, разбитый 200 лет назад в итальянском стиле. ТОС делает первые шаги по его восстановлению, уточнил Михаил Ведерников.

«Благодарю наших ТОСовцев за работу и желаю дальнейших успехов! Грантовый региональный фонд мы увеличили на 10 млн рублей, в 2023 году он составит 50 млн рублей», - заключил он.