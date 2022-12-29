Общество

Об угрозах для смартфона в Новый год предупредил эксперт

Большинство владельцев смартфонов не расстаются со своими гаджетами в течение всей новогодней ночи: и во время застолья, и во время прогулок. Люди играют в снежки, запускают фейерверки, фотографируются. В таких условиях мобильный телефон можно потерять, уронить, намочить или еще каким-то образом ему навредить. Какие правила нужно соблюдать, чтобы гаджет не пришел в негодность во время праздника, объяснил ведущий канала PRO Hi-Tech, IT-эксперт Илья Корнейчук.

«Большинство смартфонов нельзя заряжать на холоде, при температуре ниже нуля. То есть не стоит гулять по улице с пауэрбанком в одной руке и со смартфоном – в другой. Сейчас появились смартфоны с подогревом аккумулятора, они просто не промерзают ниже нуля, пока в них есть заряд, но это ноу-хау. Стандартные смартфоны заряжать на холоде нельзя», – уточнил он в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, падение смартфона в снег далеко не всегда приводит к поломке устройства.

«Снег – это та же вода. Сейчас значительная часть смартфонов имеет защиту от пыли и влаги. Соответственно, даже если снег попадет в разъемы, смартфон это зарегистрирует. До того, как его заряжать, нужно будет дождаться, пока разъемы высохнут, но пользоваться устройством будет можно. Некоторые смартфоны и без заявленной защиты от пыли и влаги по факту делаются достаточно качественно, чтобы быть герметичными. По умолчанию не надо специально бросать смартфон в снег, но иногда люди забывают в сугробах телефоны, находят только утром, и все работает», – отметил Илья Корнейчук.

Чтобы обезопасить смартфон от падений во время празднования Нового года, можно использовать чехлы и защитные пленки для экрана, продолжил эксперт. Также он порекомендовал включить функцию «Поиск устройства».

«Еще один совет: на телефоне можно включить и настроить "Поиск устройства", чтобы вы смогли его найти, если вдруг потеряете или у вас его украдут. Для этого нужно перед праздником завести учетную запись Google или Apple, настроить функцию "Поиск устройства", включить геоданные, включить мобильный интернет на смартфоне, а затем убедиться, что на компьютере или другом устройстве добавлены те же учетные данные. Тогда вы сможете зайти в личный кабинет и, в случае чего, обнаружить геопозицию вашего смартфона», – заключил Илья Корнейчук.