Общество

Кирпичи обвалились с объекта культурного наследия в Пскове

Кирпичи обвалились с жилого дома №4 на улице Труда в Пскове. Об этом сообщил очевидец в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Жесть по-псковски»

«Ах, с каким достопримечательным видом падают с достопримечательности части достопримечательности», - отметил автор публикации.

Комментаторы отметили, что этот дом давно необходимо снести, так как он находится в ужасном состоянии. «Так и будут на балансе города стоять, пока кого-нибудь не прибило», - добавила псковичка.

«Да вся улица Труда - как после войны отстроили, такая будто и осталась», - отметил еще один житель города.

Напомним, дом №4, расположенный на улице Труда, построен в 1947 году, является объектом культурного наследия регионального значения.