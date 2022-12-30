Общество

Псковичи рассказали, какие фильмы и сериалы будут смотреть на новогодних каникулах

26% псковичей планируют провести время за просмотром старых добрых советских фильмов. В топ-10 самых популярных фильмов входят «Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+), «Иван Васильевич меняет профессию» (6+), «Чародеи» (0+), «Служебный роман» (6+), «Девчата» (0+), «Женитьба Бальзаминова» (6+), «Гардемарины, вперед!» (6+), «Москва слезам не верит» (16+), «Джентльмены удачи» (6+) и «Приключения Шурика» (6+).

Современные зарубежные фильмы и сериалы выбирают для просмотра в новогодние каникулы 13% респондентов. Топ-10 возглавляют недавно вышедшие - фильм «Аватар» (12+) и сериал «Уэнсдей» (16+). Следом за новинками идут давно полюбившиеся серии фильмов «Гарри Поттер» (12+) и «Властелин колец» (12+), а также «Отпуск по обмену» (16+), «Во все тяжкие» (18+), «Игра престолов» (18+), «Стражи галактики» (12+), «Реальная любовь» (16+) и «Форсаж» (16+), сообщает SuperJob.

9% опрошенных в каникулы будут смотреть современные российские фильмы и сериалы, среди которых «Елки» (12+), «Художник» (12+), «Вампиры средней полосы» (18+), «Жуки» (16+), «Метод» (18+), «Кухня» (16+), «Последний богатырь» (6+), «Легенда № 17» (6+), «Переговорщик» (18+) и мультфильм «Три богатыря» (6+).

Классику зарубежного кинематографа планируют посмотреть 4% горожан. В топе фильмов для новогодних каникул — «Один дома» (0+), «Гринч - похититель Рождества» (12+), «Трудный ребенок» (6+), «Друзья» (16+), «Бетховен» (0+), «Звездные войны» (12+), «Бойцовский клуб» (18+), «Назад в будущее» (12+), «Дневник Бриджит Джонс» (16+) и «Рембо» (16+).