Общество

Начинается видеотрансляция программы «Прессинг» об итогах года на медиаполяне Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Прессинг», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Она будет посвящена итогам года в медиасреде Псковской области.

Ключевые темы эфира:

Итоги года на медиаполяне.

Старуха Шапокляк псковских СМИ.

Задача — выжить.

Ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко поговорят о том, каким эхом в регионе откликнулись значимые геополитические события, обсудят эмиграцию местных журналистов и то, чем они вынуждены заниматься в отъезде. Также ведущие расскажут о сохранении местной радиостанции после отключения федерального эфира, отметят тенденцию на рост интереса аудитории к новостям и парадоксальное при этом смещение на третье место «вечно второго» псковского СМИ, а также восхитятся советником по СМИ Антоном Сергеевым.