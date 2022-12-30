Общество

Выгодно ли увольняться перед Новым годом, рассказал эксперт

Выгодно ли увольняться в конце года, рассказал директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин. Смена места работы выгоднее не в конце года, а позже − в следующем: закон предусматривает единые гарантии вне зависимости от периода увольнения, но тринадцатая зарплата в некоторых компаниях начисляется, только если сотрудник проработал там весь год.

«Закон предусматривает единые гарантии вне зависимости от периода увольнения, поэтому даже при прекращении трудового договора в конце года работник должен получить заработную плату в полном объеме, а также положенные ему доплаты, надбавки и компенсации за неиспользованные дни отпуска – все, что предусмотрено трудовым договором», − сказал руководитель юридической практики SuperJob.

Однако, отмечает Южалин, немного иначе обстоят дела с выплатами премий в коммерческих организациях. Работодатель сам определяет порядок и сроки выплаты тринадцатой зарплаты.

«Часто для ее получения необходимо проработать в компании весь календарный год», - говорит Южалин.

Таким образом, для того, чтобы получить все выплаты, «выгоднее будет уволиться в следующем году».