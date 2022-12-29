Общество

Врач рассказала о влиянии стресса на кожу человека

В состоянии стресса организм испытывает повышенное напряжение. Так проявляется защитная реакция на всевозможные неблагоприятные факторы. Стресс оказывает негативное воздействие на все органы тела, включая кожу. Как состояние стресса влияет на кожный покров, рассказала врач-дерматолог Натэла Гришина.

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«Влияние стресса на состояние кожи человека имеет достаточно обоснованное научное объяснение. Когда человек испытывает стресс, надпочечники вырабатывают гормоны стресса: кортизол и адреналин, которые оказывают мощное воздействие на кожу. Они являются ключевыми факторами при стрессе и запускают цепную реакцию. Выброс кортизола провоцирует расширение капилляров, сосуды становятся более хрупкими и на коже появляются отеки, покраснения, воспаления и раздражения. Если человек генетически предрасположен к таким заболеваниям как: акне, экзема, псориаз, то выброс кортизола, провоцирует вспышки этих заболеваний и ухудшения состояния. Кортизол также замедляет регенерацию тканей, так как снижает естественную выработку коллагена и гиалуроновой кислоты. Кожа начинает резко стареть, потому что коллаген и гиалуроновая кислота — это дермальный матрикс, который придает коже молодость, упругость и увлажненность», — приводит слова Гришиной «Федеральное агентство новостей».

Гормон адреналин оказывает несколько другое воздействие. Провоцируя спазм капилляров, он ухудшает приток крови, из-за этого кожа выглядит бледной и болезненной. Обычно такой цвет лица имеют люди с повышенной выработкой и выбросом адреналина.

Когда человек долго находится в стрессовых состояниях и в его организме происходят выбросы стрессовых гормонов, что может иметь следующие проявления:

акне;

зуд;

обезвоженная, сухая кожа;

кожа, которая плохо заживает при воспалениях, микропорезах или микротравмах;

обострение псориаза, нейродермита, купероза и т. д.

«Адреналин при стрессе снижает кровоснабжение, питание кожи, за счет того, что вызывает спазм сосудов, капилляров и вызывает кислородное голодание клеток. Под влиянием стресса активизируются фермент металлопротеиназа, разрушающий коллаген и эластин. Гиалуроновая кислота также расщепляется под действием этого фермента, поэтому кожа становится сухой, тусклой, усталой. Это так называемая "кожа в стрессе"», — отметила Натэла Гришина.

Гормоны стресса способствуют образованию гормонального дисбаланса. Так, в организме снижается выработка эстрогена, главного гормона молодости, который отвечает за красоту кожи, её качество и эластичность. Из-за понижения эстрогена кожа быстро начинает стареть и приобретает неприглядный вид.

«При наличии эстетических недостатков от стресса и влияния стрессовых гормонов рекомендую использовать процедуры, которые дают хороший расслабляющий эффект на организм. Это, прежде всего, расслабляющие массажи, физиотерапия (микротоки, электрофорез, фонофорез). Процедуры, которые приводят к болевым ощущениям в данный период времени неуместны. Результативность от таких процедур бывает достаточно низкая, потому что стресс не способствует хорошему результату от стимулирующих аппаратных, либо инъекционных процедур. Поэтому в период стресса, депрессии, раздражения или усталости гораздо полезнее сходить в бассейн, заниматься фитнесом или делать расслабляющие, антистрессовые процедуры», — заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что использование патчей для лица противопоказано людям с чувствительной кожей.