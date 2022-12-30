Общество

Перевозку итальянской муки запретили в Псковской области

Более двух тонн итальянской муки из мягких сортов пшеницы не пропустили через границу в МАПП «Бурачки» в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Партия продукции итальянского происхождения следовала в адрес московской фирмы из Литвы. В ходе контроля качества и безопасности сотрудники ведомства установили отсутствие в протоколе испытаний к декларации о соответствии на муку данных о проведении лабораторных исследований.

«Таким образом, выявлено недостоверное декларирование соответствия продукции требованиям ТР ТС "О безопасности пищевой продукции", что влечет за собой прекращение действия декларации о соответствии», - прокомментировали в ведомстве.

Ввоз муки на территорию Российской Федерации запрещён.