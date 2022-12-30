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Общество

Ожидания от Нового 2023 года: о чём мечтают псковичи

31.12.2022 09:50|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему ожиданий от Нового 2023 года. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

«Год был сложный», - слышится повсеместно при подведении итогов 2022 года. И основания для такой оценки уходящего года есть.

В феврале президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. И события посыпались, как из рога изобилия: беспрецедентные санкции коллективного Запада и контрсанкции, круговорот внешнеполитических решений, объявление частичной мобилизации, отток многих россиян из страны, «закручивание гаек» во внутренней политике, многочисленные законодательные запреты. Все эти события изменили жизнь каждого россиянина, повлияли на общественные настроения, а также на политические процессы в нашей стране. После всего произошедшего можно констатировать факт: «как прежде» уже не будет.

Ситуация будет меняться и дальше, ведь в этом году еще не все внешнеполитические цели достигнуты.

Но там, где рушится привычный порядок - появляется место для развития и внедрения нового. Поэтому положительные моменты в этом году в нашей стране и в области тоже были: курс на импортозамещение и открытие новых производств, реализация национальных проектов, строительство и ремонт инфраструктуры - дорог, мостов, школ, больниц.

Однако конец декабря - самое лучшее время не только для того, чтобы подвести итоги уходящего года, но и заглянуть в будущий. Поэтому мы поинтересовались у представителей общественности, культуры, образования, спорта и здравоохранения: чего они ждут от 2023 года? Поговорим об этом в программе «Дневной дозор».

Самое главное ожидание от 2023 года - это мир в стране, уверена руководитель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева. Также она надеется, что в следующем году больше внимание будет уделено сфере образования.

«Только мира, будет мир – будет всё остальное. У нас в области всё хорошо. Я слышала при принятии бюджета Псковской области выступление губернатора. Можно порадоваться за надежность. Это с 2018 года, это реальные дела, реальные привлечения инвестиций в Псковскую область, реальная забота о гражданах. Будет всё спокойно в нашем регионе, и в каждом регионе страны будет спокойно, как и в самой стране. От правительства жду новых решений, улучшения старых решений и жду большего внимания к образованию. Без этого никуда. Только образование воспитывает министров, рядовых солдат, воспитывает дух нашей страны. А средствам массовой информации, которые это освещают - большого здоровья. Каждый раз поражаюсь и радуюсь за псковское телевидение, за некоторые средства массовой информации. Всем нам вместе только одного – сплочения, здоровья и хорошего настроения. Вместе мы опять сделаем нашу страну великой».

О своих ожиданиях от 2023 года рассказал региональный уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов.

«Чтобы на всей планете наступил мир, чтобы люди жили в дружбе и согласии, а самое главное – рост благосостояния российского народа».

Крепкого здоровья в Новом году желает врач-терапевт Псковской межрайонной больницы, депутат Псковского областного Собрания Елена Лунгу. По ее словам, в сфере здравоохранения будут продолжать усиленно работать над тем, чтобы граждане меньше болели и быстрее выздоравливали.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Как врач я хочу, чтобы все были здоровы, меньше хронических заболеваний. Конечно, всем желаю крепкого здоровья, чтобы и врачам было меньше работы, и население у нас было более здоровым, чтобы следили за своим здоровьем. Мы к этому приложим все усилия. Для этого усиленно начинаем развивать первичное звено, диспансеризация продолжается и оздоравливающие мероприятия нужно не забывать. Общие прогнозы – конечно, мы хотим, чтобы был мир во всем мире, чтобы мир был в стране и у каждого в семье. Благополучия всем родным и близким».

По мнению руководителя Псковской региональной спортивной общественной организации «ПРО Спорт» Александра Кузьмина, 2023 год в нашей области будет спортивным. Он рассказал, какие мероприятия ожидаются в регионе в наступающем году.

Фото: Александр Кузьмин / «ВКонтакте»

«2023 год будет, безусловно, спортивным. В следующем году в Пскове планируется большое количество спортивных мероприятий. Что касается видов спорта, которые мы развиваем на данный момент, это триатлон, беговые соревнования, и "Псковский марафон" пройдет масштабно, глобально, ожидается более тысячи любителей бега со всех уголков России. Плюс "Псковский полумарафон", который закроет беговой сезон. Новое мероприятие, которое мы планируем и которое будет испытанием для нас - это "Псковский триатлон". Впервые на нашей земле люди будут не только бежать, но и плыть, крутить педали велосипеда. Хочется пригласить всех жителей нашего региона 1 января на новогодний забег. Мы начинаем год по-спортивному: традиционно любители спорта собираются, чтобы с этой доброй традиции начать Новый год».

Своими ожиданиями от 2023 года поделился и заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь.

«Как депутат, жду увеличения бюджета и исполнения всех контрактов. Как человек, я жду мирного неба над головой и здоровья всем гражданам нашей великой державы».

В этом году Театрально-концертная дирекция Псковской области провела порядка ста мероприятий, рассказала директор центра проектной деятельной ТКД Татьяна Мартынова. По ее словам, в планах сделать следующий год еще более насыщенным.

«В этом году мы провели порядка 100 мероприятий. Самыми крупными и сложными для нас и физически, и в плане затрат, эмоциональной и творческой истории были, безусловно, семь. Это мультимедийное шоу, посвященное 350-летию Петра Первого, в этом году огромное мероприятие состоялось в Пушкинских Горах и Пскове – Дни Пушкинской поэзии и русской культуры с огромной поддержкой как со стороны федерации, так и со стороны партнеров здесь в Пскове, со стороны Пушкинского заповедника. Сложно, с трудом, но тем не менее мы реализовали проект "Западные ворота" совместно с "Псков-креативом", с Сергеем Жаворонком, при его непосредственном участии. Фестиваль реконструкции в Великих Луках, мне кажется, произвел фурор в этом году, также хоровой фестиваль. Один из самых неожиданных для меня проектов, который прям выстрелил, оказался очень крутым – "Александрова дорога". В этом году наши мероприятия посетило более 500 тысяч человек. Скорее всего, в следующем году нас ждет больший объем мероприятий, больше чем 100 – точно. Если говорить о крупномасштабных мероприятиях со зрительской аудиторией от 10 тысяч, то, боюсь, их станет порядка 17, а было восемь».

За любой черной полосой следует белая, испытания помогают выявить проблемные места и найти пути их решения, а здоровый оптимизм помогает справиться с апокалиптическими прогнозами и паническими настроениями.

Несмотря на прогнозы, что впереди нас ждет не менее напряженное для экономики и политики России время, все же большинство верит, что 2023 год будет более позитивным, чем уходящий. А как будут развиваться события — уже покажет 2023 год.

Анастасия Сливинская

Теги: #Новый год #Дневной дозор
Источник: Псковская Лента Новостей
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