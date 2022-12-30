Ожидания от Нового 2023 года: о чём мечтают псковичи

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему ожиданий от Нового 2023 года. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
«Год был сложный», - слышится повсеместно при подведении итогов 2022 года. И основания для такой оценки уходящего года есть.
В феврале президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. И события посыпались, как из рога изобилия: беспрецедентные санкции коллективного Запада и контрсанкции, круговорот внешнеполитических решений, объявление частичной мобилизации, отток многих россиян из страны, «закручивание гаек» во внутренней политике, многочисленные законодательные запреты. Все эти события изменили жизнь каждого россиянина, повлияли на общественные настроения, а также на политические процессы в нашей стране. После всего произошедшего можно констатировать факт: «как прежде» уже не будет.
Ситуация будет меняться и дальше, ведь в этом году еще не все внешнеполитические цели достигнуты.
Но там, где рушится привычный порядок - появляется место для развития и внедрения нового. Поэтому положительные моменты в этом году в нашей стране и в области тоже были: курс на импортозамещение и открытие новых производств, реализация национальных проектов, строительство и ремонт инфраструктуры - дорог, мостов, школ, больниц.
Однако конец декабря - самое лучшее время не только для того, чтобы подвести итоги уходящего года, но и заглянуть в будущий. Поэтому мы поинтересовались у представителей общественности, культуры, образования, спорта и здравоохранения: чего они ждут от 2023 года? Поговорим об этом в программе «Дневной дозор».
Самое главное ожидание от 2023 года - это мир в стране, уверена руководитель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева. Также она надеется, что в следующем году больше внимание будет уделено сфере образования.
«Только мира, будет мир – будет всё остальное. У нас в области всё хорошо. Я слышала при принятии бюджета Псковской области выступление губернатора. Можно порадоваться за надежность. Это с 2018 года, это реальные дела, реальные привлечения инвестиций в Псковскую область, реальная забота о гражданах. Будет всё спокойно в нашем регионе, и в каждом регионе страны будет спокойно, как и в самой стране. От правительства жду новых решений, улучшения старых решений и жду большего внимания к образованию. Без этого никуда. Только образование воспитывает министров, рядовых солдат, воспитывает дух нашей страны. А средствам массовой информации, которые это освещают - большого здоровья. Каждый раз поражаюсь и радуюсь за псковское телевидение, за некоторые средства массовой информации. Всем нам вместе только одного – сплочения, здоровья и хорошего настроения. Вместе мы опять сделаем нашу страну великой».
О своих ожиданиях от 2023 года рассказал региональный уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов.
«Чтобы на всей планете наступил мир, чтобы люди жили в дружбе и согласии, а самое главное – рост благосостояния российского народа».
Крепкого здоровья в Новом году желает врач-терапевт Псковской межрайонной больницы, депутат Псковского областного Собрания Елена Лунгу. По ее словам, в сфере здравоохранения будут продолжать усиленно работать над тем, чтобы граждане меньше болели и быстрее выздоравливали.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
«Как врач я хочу, чтобы все были здоровы, меньше хронических заболеваний. Конечно, всем желаю крепкого здоровья, чтобы и врачам было меньше работы, и население у нас было более здоровым, чтобы следили за своим здоровьем. Мы к этому приложим все усилия. Для этого усиленно начинаем развивать первичное звено, диспансеризация продолжается и оздоравливающие мероприятия нужно не забывать. Общие прогнозы – конечно, мы хотим, чтобы был мир во всем мире, чтобы мир был в стране и у каждого в семье. Благополучия всем родным и близким».
По мнению руководителя Псковской региональной спортивной общественной организации «ПРО Спорт» Александра Кузьмина, 2023 год в нашей области будет спортивным. Он рассказал, какие мероприятия ожидаются в регионе в наступающем году.
Фото: Александр Кузьмин / «ВКонтакте»
«2023 год будет, безусловно, спортивным. В следующем году в Пскове планируется большое количество спортивных мероприятий. Что касается видов спорта, которые мы развиваем на данный момент, это триатлон, беговые соревнования, и "Псковский марафон" пройдет масштабно, глобально, ожидается более тысячи любителей бега со всех уголков России. Плюс "Псковский полумарафон", который закроет беговой сезон. Новое мероприятие, которое мы планируем и которое будет испытанием для нас - это "Псковский триатлон". Впервые на нашей земле люди будут не только бежать, но и плыть, крутить педали велосипеда. Хочется пригласить всех жителей нашего региона 1 января на новогодний забег. Мы начинаем год по-спортивному: традиционно любители спорта собираются, чтобы с этой доброй традиции начать Новый год».
Своими ожиданиями от 2023 года поделился и заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь.
«Как депутат, жду увеличения бюджета и исполнения всех контрактов. Как человек, я жду мирного неба над головой и здоровья всем гражданам нашей великой державы».
В этом году Театрально-концертная дирекция Псковской области провела порядка ста мероприятий, рассказала директор центра проектной деятельной ТКД Татьяна Мартынова. По ее словам, в планах сделать следующий год еще более насыщенным.
«В этом году мы провели порядка 100 мероприятий. Самыми крупными и сложными для нас и физически, и в плане затрат, эмоциональной и творческой истории были, безусловно, семь. Это мультимедийное шоу, посвященное 350-летию Петра Первого, в этом году огромное мероприятие состоялось в Пушкинских Горах и Пскове – Дни Пушкинской поэзии и русской культуры с огромной поддержкой как со стороны федерации, так и со стороны партнеров здесь в Пскове, со стороны Пушкинского заповедника. Сложно, с трудом, но тем не менее мы реализовали проект "Западные ворота" совместно с "Псков-креативом", с Сергеем Жаворонком, при его непосредственном участии. Фестиваль реконструкции в Великих Луках, мне кажется, произвел фурор в этом году, также хоровой фестиваль. Один из самых неожиданных для меня проектов, который прям выстрелил, оказался очень крутым – "Александрова дорога". В этом году наши мероприятия посетило более 500 тысяч человек. Скорее всего, в следующем году нас ждет больший объем мероприятий, больше чем 100 – точно. Если говорить о крупномасштабных мероприятиях со зрительской аудиторией от 10 тысяч, то, боюсь, их станет порядка 17, а было восемь».
За любой черной полосой следует белая, испытания помогают выявить проблемные места и найти пути их решения, а здоровый оптимизм помогает справиться с апокалиптическими прогнозами и паническими настроениями.
Несмотря на прогнозы, что впереди нас ждет не менее напряженное для экономики и политики России время, все же большинство верит, что 2023 год будет более позитивным, чем уходящий. А как будут развиваться события — уже покажет 2023 год.
Анастасия Сливинская