Общество

«Дабришутинг»: Запретные плоды 2022-го, Чебурашкин город, культурные парадоксы

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Дабришутинг», которая вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 30 декабря. Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины. По-прежнему Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды недели.

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины.

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