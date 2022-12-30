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Общество

Николай Козловский поздравил великолучан с наступающим Новым годом

31.12.2022 13:24|Псков

Глава Великих Лук Николай Козловский поздравил жителей города с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Видеопоздравление главы города опубликовано в Telegram-канале.

 

 

«Дорогие великолучане! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 2023 годом и Рождеством Христовым! Эти особенные для каждого праздники наполнены верой в добро и надеждой на лучшее. В эти дни мы подводим итоги уходящего года, строим новые планы, которые будем реализовывать в будущем году», - отметил он.

2022 год запомнится нам многими знаковыми событиями как в масштабах всей России, так и нашего города, продолжил Николай Козловский. «Прежде всего, это вхождение в состав России исконно русских регионов – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Историческое решение о воссоединении со своей исторической Родиной было принято их жителями на всенародных референдумах и поддержано Российской Федерацией. Глава нашего государства Владимир Владимирович Путин подписал договор о вхождении новых регионов в состав страны», - напомнил он.

Важным событием для Великих Лук глава города назвал итоги выборов в Великолукскую городскую Думу седьмого созыва, которые показали, что «великолучане высоко оценивают позитивные изменения в жизни города и поддерживают курс городской власти на стабильность и дальнейшее развитие Великих Лук».

«Благодаря поддержке городской власти, таланту руководства предприятий и добросовестному труду коллективов, в Великих Луках вырос объём собственного производства товаров и услуг, увеличилось количество рабочих мест, а также выросла средняя номинальная начисленная заработная плата по сравнению с прошлым годом. Всё это способствовало росту налоговых отчислений в бюджет», - подчеркнул он.

Благодаря развитию экономики, реализации социально значимых проектов и программ, помощи областной власти и лично губернатора региона Михаила Ведерникова, Великие Луки продолжили развиваться во всех сферах, отметил Николай Козловский. «В городе открылся новый инженерно-экономический лицей на улице Заслонова, сдан в эксплуатацию современный скейт-парк на острове Дятлинка, а также многофункциональный пришкольный стадион в лицее №11. Продолжилась модернизация коммунальной и дорожной инфраструктур, обновление дворов и общественных пространств, активное участие в этом процессе приняли сами жители», - сказал он.

«Мы вместе испытали гордость, когда нашему городу вручили Меч Победы как символ вклада великолучан в Победу в Великой Отечественной войне. Каждый из нас гордится тем, что в этом году спустили на воду сверхсовременную подводную лодку нового поколения, которая названа в честь нашего орденоносного города воинской славы «Великие Луки», - указал глава Великих Лук.

«В этом году великолучане подтвердили, что являются настоящими патриотами родной страны – город активно участвовал в акциях в поддержку российской армии, сборе гуманитарной помощи для жителей новых регионов России и наших бойцов. Мы и сегодня всецело поддерживаем наши Вооружённые силы, добровольцев и мобилизованных военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также их семьи. Помощь и поддержка государства и органов местного самоуправления будут оказаны вам в полном объёме», - подчеркнул Николай Козловский.

Любовь к своему городу Великие Луки, гордость за его героическую историю, забота о его настоящем и будущем – вот что объединяет великолучан, и делает сильными, заметил он. «А значит, позволит нам и дальше двигаться только вперед! Сердечно благодарю великолучан за неравнодушие, трудолюбие и преданность Великим Лукам. Вместе мы сделаем наш город ещё более современным и привлекательным для жизни! Дорогие земляки! Пусть 2023 год принесёт благополучие, добро и мир, счастье, любовь и согласие в каждый дом! Желаю вам крепкого здоровья, успехов в осуществлении намеченных планов, хорошего настроения! С наступающими праздниками вас, дорогие великолучане! Дорогие земляки! Пусть 2023 год принесёт благополучие, добро и мир, счастье, любовь и согласие в каждый дом! Желаю вам крепкого здоровья, успехов в осуществлении намеченных планов, хорошего настроения! С Новым годом, дорогие великолучане!» - добавил Николай Козловский.

Пресс-портрет
Козловский Николай Николаевич Глава города Великие Луки
Теги: #великие луки
Источник: Псковская Лента Новостей
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