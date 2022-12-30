Общество

Губернатор вручил медикам Псковской области федеральные и региональные награды

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в преддверии Нового года вручил медиками региона федеральные и региональные награды, а также отметил победителей областного конкурса «Лучший медицинский работник». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Обращаясь к присутствующим, губернатор подчеркнул, что сфера здравоохранения имеет для региона огромное значение, и поблагодарил медиков за ответственный и самоотверженный труд.

Со стороны правительства Псковской области он пообещал и дальше делать все возможное, чтобы медработники работали в современных и комфортных условиях.

В ходе церемонии награждения за высокий профессионализм и заслуги в оказании медпомощи в период распространения COVID-19 десять специалистов в соответствии с указом президента РФ награждены медалью Луки Крымского.

Ряд медиков были отмечены почетными грамотами губернатора области, благодарственными письмами правительства Псковской области.

Дипломы и денежные сертификаты Михаил Ведерников вручил победителя областного конкурса «Лучший медицинский работник». Список победителей

В завершение церемонии губернатор поручил областному комитету по здравоохранению систематизировать предложения медиков в качестве адресных мер поддержки, которые предполагают организовать вместе с мерами поддержки педагогов. Обсуждение пакета поддержки планируется в следующем году.

Отметим, что в 2022 году медики Псковской области продолжили работать в напряженных условиях распространения коронавирусной инфекции.

Также они помогали своим коллегам на территории новых российских регионов: провели более 400 приемов пациентов, выполнили 38 операций, а также помогали военнослужащим в госпиталях. «Я лично слышал очень много слов благодарности от наших военнослужащих», — отметил Михаил Ведерников.

В регионе при поддержке президента России и правительства РФ продолжается модернизация системы здравоохранения. Так, на первичное звено направлено 500 млн рублей: приобретено 78 легковых медицинских автомобилей, почти 200 единиц техники, 21 модульный быстровозводимый ФАП. Такая же сумма по этому направлению запланирована и на следующий год.

В целом сумма финансирования сферы на 2023 год увеличилась на 136 млн рублей и составила 7,6 млрд рублей. Продолжится работа по модернизации четырех медучреждений в приграничных районах области, работы проавансированы уже в этом году.

Также продолжаться работы по обеспечению врачей и фельдшеров жильем. «По инициативе наших депутатов из фракции „Единая Россия“ мы уже не первый год предусматриваем на это средства. В 2022 году было приобретено 12 квартир. По возможности финансирование на эти цели будем стараться увеличивать», — заметил Михаил Ведерников.

В рамках социальной поддержки специалистов выплачиваются компенсации за коммерческий найм жилья. По программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в 2022 году выплаты получили 23 врача и 29 фельдшеров, 132 молодых специалиста получили подъемное пособие при первом трудоустройстве, ежемесячные выплаты получают студенты и ординаторы целевого обучения — 320 человек.

«Комплекс этих мер позволил нам переломить ситуацию в вопросе обеспечения кадрами медицинской сферы. Системная работа дает положительную динамику», — обратил внимание губернатор.

Кроме того, в новом учебном году предполагается открытие медицинского кампуса Псковского государственного университета.