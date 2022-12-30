Общество

Правительство уточнило правила назначения единого пособия на детей для семей мобилизованных

Правительство России уточнило правила назначения единого пособия на детей для семей мобилизованных, сообщается в Telegram-канале кабмина.

«Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка», - говорится в сообщении. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Единое пособие вводится в России с 1 января 2023 года. Оно объединит ряд действующих мер социальной поддержки нуждающихся семей. Пособие смогут получать беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки (до 12 недель), и родители детей до 17 лет.

Выплата будет назначаться семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости.