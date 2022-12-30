Общество

Нарколог заявил о влиянии употребления шампанского на здоровье зубов

Регулярное употребление шампанского может поставить под угрозу здоровье зубов и повысить риск возникновения головной боли и даже мигрени, сообщил заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы Валентин Скрябин.

«Шампанское действительно опьяняет быстрее, чем обычное белое или красное вино. Ученые предполагают, что это происходит из-за углекислого газа, содержащегося в пузырьках, который ускоряет всасывание алкоголя в кишечнике. Кстати, углекислый газ, который образуется в результате добавления дополнительного сахара и дрожжей в процессе брожения, может также повредить зубную эмаль. Так что имейте в виду, что регулярное употребление шампанского может поставить под угрозу здоровье ваших зубов», — приводит слова Скрябина РИА Новости.

По его словам, еще одна угроза, которую таит в себе шампанское, — это высокий риск головной боли и даже мигрени после его употребления.

«И наконец, напоминаю, что наш организм не способен накапливать алкоголь в какой-либо значимой степени, а это значит, что при употреблении алкоголя "тормозится" метаболизм других питательных веществ, которые обычно используются для получения энергии. То есть при употреблении алкоголя организм замедляет расщепление углеводов и жиров для получения энергии и начинает метаболизировать алкоголь. Отсюда возможные проблемы с фигурой», — добавил врач.

Нарколог отметил, что основной вред здоровью приносит в первую очередь этанол, содержащийся в алкогольных напитках, поэтому никакие ухищрения вроде разбавления водой или выпускания пузырьков не помогут снизить вред.

Поскольку безопасная доза алкоголя «равна нулю», врач посоветовал провести праздник трезвым.