Общество

Активисты поздравили с Новым годом сотрудников псковского хлебокомбината и МЧС

Активисты Псковского регионального отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение первых» в рамках акции «Российский детский Дед Мороз» поздравили с наступающим Новым годом сотрудников МЧС и псковского хлебокомбината, которые работают круглосуточно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Учащиеся своими руками изготовили подарки для сотрудников хлебокомбината и подразделений МЧС. Те, кто будет работать в новогодние праздники, получили в подарок конфеты в фантиках XX века, тематические настольные игры и ещё несколько мелочей.

«Нас везде встречали с улыбками! Взрослые с искренней радостью водили хороводы, отгадывали загадки и даже рассказывали стихи Дедушке Морозу. Мы очень хотели отблагодарить всех, кто работает для нас 31 декабря и в другие праздничные дни, и уверены, что смогли подарить им новогоднее настроение!» - поделились организаторы и участники акции.

Поздравления в рамках акции также прошли в муниципалитетах Псковской области.