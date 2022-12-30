Общество

В России завершился осенний призыв 2022 года

Осенний призыв 2022 года в России завершен, всего были призваны 120 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Осенний 2022 года призыв граждан на военную службу завершен. В соответствии с указом президента Российской Федерации от 30 сентября 2022 года №691 осенью этого года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные силы Российской Федерации, воинские формирования и органы было призвано и направлено 120 тысяч человек», - приводит сообщение РИА Новости.

Добавляется, что с учетом проводимых мероприятий специальной военной операции в планы работы военных комиссариатов и призывных комиссий были внесены корректировки.

Призывные комиссии начали работу с 1 ноября, а отправки призывников со сборных пунктов субъектов Российской Федерации в войска начались с 15 ноября.

Все призывники перед отправкой к местам прохождения службы были обеспечены повседневной формой одежды: для ВМФ - черного цвета, для ВКС и ВДВ - синего, для остальных видов и родов войск - защитного цвета, а также банковскими и персональными электронными картами, и несессерами.

«Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев осваивают современную военную технику и получают военно-учетную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники. Граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине не привлекаются, а военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания», - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание уделено комплектованию научных, научно-производственных и спортивных рот. В научные и научно-производственные роты было направлено около 450 молодых ребят, а в спортивные роты около 200 человек, членов сборной России по олимпийским видам спорта.

Так же, как и в предыдущие призывные кампании, молодые люди, прибывшие в военкоматы муниципальных образований, имели право выбора пройти военную службу в различных видах Вооруженных сил и родах войск с учётом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора.

«В ходе осенней призывной кампании 2022 года была организована работа прямых телефонных линий Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации и организационно-мобилизационных управлений штабов военных округов и Северного флота, на которые поступило около 2 тысяч звонков. При этом большинство призывников и их родственников интересовали вопросы порядка предоставления отсрочек от военной службы по призыву», - говорится в сообщении.